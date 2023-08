APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI DAL 6-10 AGOSTO: « VIGOLANA THE RACE / PROIEZIONE FILM “RESINA” / NOTTI DI S.LORENZO /

07.22 - domenica 6 agosto 2023

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

DOMENICA 06 AGOSTO – VIGOLO VATTARO-LOC.CAOLORINE- VIGOLANA THE RACE

Il percorso della Vigolana The Race è l’espressione dei sentimenti scaturiti da tutte queste avventure e si può definire come una rivisitazione in chiave esasperata di quello che gli abitanti dell’Altopiano chiamano giro dele zime.Domenica 06 agosto 2023 alle ore 9:00 presso l’area manifestazioni in località Caolorine (675m), nel Comune di Altopiano della Vigolana (TN).

Dalle rigogliose campagne di Vigolo Vattaro (675m), si parte in leggera salita su asfalto per poche centinaia di metri fino ad imboccare un sentiero che attraversa i verdi prati alle pendici della Vigolana sino a località Malga Dos del Bue (1050m).

Si imbocca quindi il sentiero SAT 445/444 che sale verso il Bivacco Vigolana (2030 m), passando per la località Acqua della Mastaze (1060 m), dove è allestito il primo ristoro. Si supera la “Gratarola” (1469m), la “Polsa” (1551m) e successivamente ci si addentra nella Val Larga dove si iniziano ad incontrare i primi tratti di sentiero attrezzato che conducono ai piedi della “Madonnina” quindi a Forcella Val Larga (2100m). Qui sono posizionati il secondo ristoro ed il cancello orario fissato a 2 ore e 40 minuti di gara.

Info: info@vigolanaskyrace.it www.vigolanatherace.it

LUNEDÌ 08 AGOSTO- SERRADA-TEATRO / PROIEZIONE FILM “RESINA”

Proiezione del Film RESINA del regista Renzo Carbonera, presente in sala, girato a Luserna/Lusérn nel 2018, sull’Alpe Cimbra.

Un coro di uomini. Un direttore donna. Una famiglia e una piccola comunità, che hanno bisogno di ritrovare il senso d’unione, per affrontare la sfida del domani. La giovane violoncellista Maria è delusa dallo spietato mondo della musica. Ritorna al paesino di montagna delle sue origini, una piccola enclave isolata dove si parla ancora una lingua arcaica: il cimbro. Qui trova una madre malata, un fratello appena sepolto a causa di un tragico incidente con il trattore, una cognata in lutto e con grosse difficoltà economiche, una piccola comunità alle prese con i primi effetti del cambiamento climatico. Quasi per caso, o forse perchè è impossibile non trovarsi all’unico bar della piazza, Maria entra in contatto con il glorioso coro polifonico maschile di cui faceva parte suo nonno. In realtà ora il tutto è in completo disarmo, affidato ad una manciata di strampalati ubriaconi da bar. Quirino è l’unico di loro a non volersi arrendere all’evidenza, sogna ancora di partecipare ad un fantomatico concorso canoro, in grado di riportarli all’antico splendore. Per fare questo chiede aiuto a Maria, che accetta la sfida e sotto sotto vuole riavvicinarsi al mondo della musica. Un caleidoscopio di personaggi tinge di ironia e ritmo il racconto di un piccolo mondo, alle prese con lo spauracchio del cambiamento climatico, e con la determinazione di una giovane donna.

Dove: Cineforum – presso TeatroOre: 21:00

Info: APT 0464 724100 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

DA MARTEDÌ 08 A GIOVED’ 10 AGOSTO – FOLGARIA-PIAZZA S.LORENZO / NOTTI DI S.LORENZO

3 giorni di intrattenimento e musica in Piazza San Lorenzo a Folgaria

Spettacoli comici, musica dal vivo e l’intrattenimento che solo l’Alpe Cimbra sa regalare… e durante la serata alza lo sguardo al cielo, potresti ammirare le stelle cadenti che sfrecciano nel cielo!

Martedì 8 agosto

VELVET DRESS | U2 Bono Vox Tribute Live Band

I Velvet Dress omaggiano gli U2 tribute dal 2000 e sono con il tempo diventati la band di riferimento in Italia ed Europa degli U2. Nel 2015, coronano un anno speciale con l’emozionante duetto Leo – Bono Vox , unico in Europa, durante la data italiana dell’INNOCENCE AND EXPERIENCE tour a Torino. Il loro show è fatto di tantissima energia live con le belle hit della band di Dublino !!

Mercoledì 9 agosto

MAX CAVALLARI | Spettacolo Comico

Max è un attore, comico e cabarettista italiano. Insieme a Bruno Arena formava il duo comico dei Fichi d’India dal 1988.

Giovedì 10 agosto

Concerto della Banda Musicale di Folgaria

La Banda Musicale Folkloristica della Magnifica Comunità di Folgaria è nata nel 1924 come Banda Alpina; ha continuato la sua attività per una quarantina d’anni, con una breve pausa durante la Seconda Guerra Mondiale, fino al 1962, quando si è sciolta per essere poi rifondata nel 1976 grazie ad un entusiasta gruppo di appassionati. Il gruppo attualmente comprende più di 70 membri affiatati e uniti attraverso la bellezza e la sincerità della musica.

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21.00 in Piazza San Lorenzo a Folgaria.

Info: APT Alpe Cimbra 0464724100 info@alpecimbra.it

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI / FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

MULINO CUELI (Fraz Cueli)aperto il 1-8-15-22-29/7 e 2-9-16-23-30/8 solo visita Guidata ore 10.00

GIARDINO BOTANICO DI PASSO COE aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 17.00 www.alpecimbra.it

MASO SPILZI mostra”Gianluigi Rocca.Memorie e disincanto”dal 22 luglio al 15 ottobre

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

EL VOLT DEL FILO’ Lavarone Chiesa aperture LUGLIO 13e 27/7 dalle 10:00–12:00 8,9,15,16,22,23,29,30 10:00–12:00 e 16:00–18:00 AGOSTO 10 e 24/8 dalle 10:00-12:00 e il 5,6,12,13,19,20,26,27 10:00–12:00 16:00–18:00

MOSTRA COSA DIVENTEREMO? RIFLESSIONI INTORNO ALLA NATURA La mostra sarà visitabile in orari di apertura della biblioteca fino al 30/09: dal martedì al sabato con orario 10-12 e 15-19

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel. 0464789638 www.lusern.it

HAUS VON PRUK. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.0 e dalle 14.30 alle 18.00.Info e tel 0464789645 www.lusern.it

FORTE WERK LUSERNA Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00.Info tel. 0464789645 www.lusern.it

VIGOLANA

CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it

