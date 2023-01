UIL SCUOLA * INCONTRO IN APRAN: DI FIORE, « FINALMENTE CHIUSO L’ACCORDO SULLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DI CARRIERA, PER NOI UNA VITTORIA »

18.57 - giovedì 26 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nuovo incontro oggi in APRaN: all’ordine del giorno la modifica del profilo professionale del Coordinatore Pedagogico.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente, avvocato Baracetti, che ha annunciato l’avvenuta deliberazione provinciale delle direttive che consentiranno

di negoziare le attribuzioni delle progressioni orizzontali di carriera. UIL Scuola: “Approvate le Direttive provinciali, necessarie all’attribuzione delle progressioni orizzontali di carriera. A questo punto UIL Scuola dà disponibilità alla firma dell’intera parte contrattuale economica, se riusciamo a firmare anche la parte delle progressioni”.

Pietro Di Fiore

Rinnovo CCPL ATA, AE, FP e Infanzia (2019-2021). PROGRESSIONI DI CARRIERA: OK!!! UIL SCUOLA FIRMA L’ACCORDO.

Di Fiore: “Finalmente chiuso l’accordo sulle progressioni orizzontali di carriera per noi della Uil scuola è una vittoria”.

Dopo il 30 dicembre, con la UIL unica Organizzazione sindacale a non firmare accordi in bianco, ci siamo rivolti al Presidente ed all’Assessore. Raggiunto l’impegno puntuale con le direttive in APRaN, oggi siamo riusciti a chiudere il rinnovo per la parte economica. Firmato l’accordo sulle progressioni orizzontali di carriera. La nostra impuntatura ha raggiunto lo scopo nell’immediato.

Oggi UIL SCUOLA firma l’ipotesi di accordo sull’attribuzione delle progressioni orizzontali di carriera per il personale ATA, Assistenti Educatori, Docenti della Scuola dell’infanzia e della Formazione professionale. Ora si firma anche l’intero accordo economico. Oggi finalmente chiudiamo un accordo che, per la prima volta, attribuisce progressioni economiche in relazione all’anno di maturazione dei requisiti. I passaggi avverranno a partire dai colleghi che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2018, a decorrere dall’1 gennaio 2019; sino a quelli che hanno maturato il diritto alla progressione a dicembre 2022, a decorrere dal 2023.

Resta la penalizzazione dello slittamento nelle attribuzioni di progressione per chi ha subito sospensioni disciplinari. Ricordiamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che stiamo parlando di sanzioni disciplinari pesanti davvero, le sospensioni.

Motter: “Per noi è una grande vittoria: ottenuta dal lavoro di squadra UIL, dalla segreteria a tutti gli iscritti che hanno sostenuto la trattativa. Volevamo le progressioni orizzontali di carriera e le abbiamo ottenute”. Ora, se tutto va bene, nel giro di una decina di giorni, la firma dei revisori dei conti della ragioneria provinciale; a febbraio potrebbero già arrivare gli arretrati economici e gli aumenti. A marzo le progressioni. Le tabelle degli aumenti, ivi comprese le progressioni orizzontali di carriera, e il testo degli accordi sono disponibili per tutti gli iscritti.