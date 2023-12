TRENTINO MARKETING * STAGIONE INVERNALE 2023: « I RADUNI DEI CAMPIONI DI SCI ALPINO SULLE PISTE DELLA PAGANELLA E DELL’ALPE CIMBRA »

16.30 - giovedì 14 dicembre 2023

Nel cuore della stagione agonistica, grazie a diversi momenti di preparazione, la Ski Area Paganella e la Skiarea Alpe Cimbra – Folgaria saranno il quartier generale della Nazionale maschile di sci alpino americana e norvegese. La stagione invernale in Trentino si apre da subito all’insegna dei grandi eventi sportivi e dei campioni, con la Coppa del Mondo di Telemark nel prossimo weekend a Pinzolo e quella di sci alpino a Madonna di Campiglio, venerdì 22 dicembre.

Grazie ai rinnovi stipulati nella stagione 2022/23, tornano sulle nostre nevi gli atleti americani e norvegesi che, nel corso della stagione di Coppa del Mondo, saranno protagonisti di diversi momenti di preparazione in Trentino. Trentino e Alpe Cimbra sono ancora partner della Nazionale Stifel U.S. Alpine Team che in questi giorni è a Folgaria per allenarsi in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo. La Nazionale americana, ormai di casa sull’Alpe Cimbra, ha trovato ancora una volta la pista Salizzona in perfette condizioni a dimostrazione che fin dall’inizio di stagione la località è in grado di garantire le migliori condizioni per i loro allenamenti. “Vedere allenarsi questi grandi campioni è sicuramente uno spettacolo entusiasmante anche per i nostri turisti. La presenza della nazionale è sicuramente un elemento fondamentale per accreditare la bellezza della nostra skiarea nei mercati internazionali”, afferma Gianluca Gatti Presidente di Apt Alpe Cimbra.

Un’altra importante collaborazione del Trentino e Consorzio Skipass Paganella Dolomiti permette di ospitare anche quest’anno, da dicembre a gennaio sulla mitica Olimpionica2, gli allenamenti della Nazionale norvegese di sci alpino. Gli Attacking Vikings, sono costantemente una delle formazioni più competitive nel panorama mondiale e il legame degli atleti scandinavi con il Trentino è ben radicato grazie anche alla preparazione a secco che la Nazionale compie durante la primavera. Insieme al coach Ola Masdal, sono presenti in questi giorni Sebastian Foss Solevåg, campione del Mondo 2022 di Slalom e vincitore nel 2021 della 3Tre di Madonna di Campiglio, Atle Lie McGrath, vincitore in slalom in Coppa del Mondo nel 2022, Timon Haugan, sesto e migliore dei norvegesi nell’unico slalom della stagione fin qui disputato (a Gurgl) e Rasmus Windingstad, gigantista di ottimo livello, con un secondo e un terzo posto in Coppa del Mondo.

Nella giornata di mercoledì 13 dicembre gli atleti hanno incontrato la stampa e la comunità della Paganella presso il rifugio Dosson ad Andalo. Assieme a loro anche l’andorrano Joan Verdù, sorprendente terzo nel gigante della Val d’Isère di pochi giorni fa. A fare gli onori di casa i due sindaci di Andalo, Alberto Perli, e Fai della Paganella, Maria Vittoria Mottes, il presidente di Paganella Ski Alessandro Gabrielli, il presidente dell’Apt Dolomiti Paganella Michele Viola, il direttore di Paganella Ski Ruggero Ghezzi, Gianmaria Toscana, presidente di Paganella 2001 spa e l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

«Il Trentino, ricorda Maurizio Rossini Amministratore delegato di Trentino Marketing, ha sempre creduto in progetti promozionali legati allo sport e in particolare nel rivestire il ruolo di training center per le nazionali di sci e di altri sport. In quest’ottica la Paganella ha sempre dimostrato professionalità organizzativa e disponibilità nell’assecondare le richieste tecniche dei coach ed un alto livello qualitativo per quanto riguarda l’ospitalità. Non è un caso che prima gli Stati Uniti e da dodici anni il Team Norvegia abbiamo scelto questa skiarea.»

«Stiamo continuando, afferma Michele Viola Presidente APT Paganella Dolomiti, questa bellissima collaborazione con lo Ski team norvegese ed è un rapporto che si va consolidando da alcuni anni con reciproca soddisfazione. Per il team parlano i risultati che sono arrivati in questi giorni e settimane e quindi per noi c’è la soddisfazione di poter dotare il team di piste e organizzazione, di un campo allenamenti di ottimo livello che può loro permettere di raggiungere questi risultati. Quest’anno siamo felici di consolidare questo rapporto e portarlo avanti con convinzione nei prossimi anni».

Per gli atleti norvegesi ha invece preso la parola Atle Lie McGrath: «La Paganella è il luogo ideale per preparare i grandi eventi. Abbiamo piste di alta qualità, servizi al top, cibo fantastico e un’ospitalità di alto livello che ci consente di vivere gli allenamenti e le giornate intere in un clima di grande serenità e organizzazione. Peculiarità indispensabili per essere poi competitivi. Ogni anno fino alle Olimpiadi 2026 la Paganella sarà il nostro training center alpino».