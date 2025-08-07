TASS * «WASHINGTON MINACCIA NUOVI ATTACCHI ALL’IRAN, TRUMP AVVERTE SULLA RIPRESA DEL PROGRAMMA NUCLEARE»

07.19 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Washington potrebbe colpire di nuovo l’Iran se Teheran tenterà di far rivivere le sue capacità nucleari, ha avvertito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Abbiamo fermato le guerre in Medio Oriente impedendo all’Iran di avere un’arma nucleare. Possono dire che ricominceranno da capo, ma sarebbe una cosa molto pericolosa per loro, perché torneremo a colpire, ha sottolineato. Appena iniziano, torneremo. E penso che lo capiscano, ha detto il leader statunitense.

///

Washington could strike Iran again if Tehran attempts to revive its nuclear capabilities, US President Donald Trump warned during a White House press briefing. “Well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon. They can say they’re going to start all over again, but that’s a very dangerous thing for them to do, because we’ll be back,” he stressed. As soon as they start, we’ll be back. And I think they understand,” the US leader said.