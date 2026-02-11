Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «LA SEDUTA ESAMINA LE NORME SU MIGRAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO, LE LEGGI REGIONALI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 17.30 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno:

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di immigrazione (INTERNO – GIUSTIZIA);

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ – LAVORO E POLITICHE SOCIALI);

LEGGI REGIONALI;

VARIE ED EVENTUALI.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.