TASS * «IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO CONFERMA LA NOMINA DI ZAMIR, IL CAPO DI STATO MAGGIORE CRITICA L’ESPANSIONE A GAZA»

22.16 - mercoledì 6 agosto 2025

Israeli Defense Minister Israel Katz acknowledged recommending Eyal Zamir for Chief of the Israeli General Staff following the defense official’s statements contradicting the government’s policies.

“It is the right and duty of the Chief of Staff to express his position at relevant meetings. After the political leadership makes decisions, the IDF will resolutely and professionally implement them until the war’s objectives are achieved,” the top defense official wrote on his X page.

According to the Ynet news outlet, at a closed meeting convened by Netanyahu on August 5, Zamir spoke out against expanding the operation in the Gaza Strip and taking control of the entire enclave due to the threat to the hostages’ lives. In his opinion, occupying the entire enclave would also lead to the exhaustion of the fighting army units.