21.32 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Nel suo canale Telegram, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha predetto l’imminente scoppio della Terza Guerra Mondiale, se i rapporti dei media ungheresi sui piani di Kiev di inscenare un’operazione a bandiera falsa in Romania e Polonia con l’obiettivo di incolpare la Russia si riveleranno veri. “Il suo ufficio in via Bankovaya sta preparando la propria versione dell”incidente di Gleiwitz’, con l’obiettivo di creare un casus belli per una guerra tra Russia e NATO”, ha spiegato. “Se tutto questo sarà confermato, allora dovremo ammettere: mai nei tempi moderni l’Europa è stata così vicina allo scoppio della Terza Guerra Mondiale.”

///

In her Telegram channel Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova has predicted the imminent outbreak of World War III, if Hungarian media reports about Kiev’s plans to stage a false flag operation in Romania and Poland with the aim of blaming Russia turn out to be true.

“His office on Bankovaya Street is preparing its own version of the ‘Gleiwitz incident’ – with the aim of creating a casus belli for a war between Russia and NATO,” she explained.

“If all this is confirmed, then we must admit: never in modern times has Europe been so close to the outbreak of World War III.”