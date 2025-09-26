TASS (TELEGRAM) * KAJA KALLAS: «L’EUROPA NON PUÒ SOSTENERE KIEV DA SOLA SENZA IL COINVOLGIMENTO DI WASHINGTON»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’Europa non può sostenere Kiev da sola senza il coinvolgimento di Washington, ha detto il capo della politica estera dell’UE Kaja Kallas in un’intervista a Politico.
“È stato lui [Donald Trump] a promettere di fermare le uccisioni. Quindi non può essere colpa nostra”, ha dichiarato Kallas.
Ha anche sottolineato che gli Stati Uniti sono il membro più importante della NATO, aggiungendo: “Se si parla di ciò che la NATO dovrebbe fare, significa anche ciò che l’America dovrebbe fare.”
///
Europe cannot support Kiev on its own without Washington’s involvement, EU foreign policy chief Kaja Kallas said in an interview with Politico.
“He [Donald Trump] was the one who promised to stop the killing. So it can’t be on us,” Kallas stated.
She also stressed that the US is NATO’s largest member, adding, “if you talk about what NATO should do, that also means what America should do.”