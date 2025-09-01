TASS (TELEGRAM) * TERREMOTO IN AFGHANISTAN: «800 MORTI E 2.500 FERITI, SOCCORSI IN AZIONE»

11.25 - lunedì 1 settembre 2025

Il bilancio delle vittime del terremoto in Afghanistan è salito a 800, mentre il numero dei feriti ha raggiunto i 2.500, ha dichiarato il portavoce del Governo Zabihullah Mujahid.

“I funzionari locali e i residenti sono attualmente impegnati negli sforzi di soccorso per le persone colpite. Sono in arrivo anche squadre di supporto dal centro e dalle province vicine”, ha scritto sulla piattaforma di social media X.

The death toll from Afghanistan’s earthquake has risen to 800, while the number of those injured has reached 2,500, Government Spokesperson Zabihullah Mujahid said.

“Local officials and residents are currently engaged in rescue efforts for the affected people. Support teams from the center and nearby provinces are also on their way,” he wrote on the X social media platform.