08.51 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli oppositori occidentali di legami più stretti tra la Russia e gli Stati Uniti sono pronti a sacrificare l’Ucraina per evitare un miglioramento delle relazioni tra Mosca e Washington, ha detto l’ex funzionario dell’intelligence statunitense ed ex ispettore dell’ONU Scott Ritter.

“C’è una quantità enorme di opposizione all’interno degli Stati Uniti e dell’Europa per impedire al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di avere relazioni migliori con la Russia. E purtroppo, queste persone che si oppongono a migliori relazioni con la Russia sono disposte a sacrificare l’Ucraina per raggiungere il loro risultato. E quando dico sacrificare, intendo letteralmente sacrificare l’Ucraina. Stanno distruggendo il patrimonio genetico dell’Ucraina”, ha detto in un’intervista al canale YouTube Dialogue Works.

Ritter ha sottolineato che Kiev inizierà presto a “mandare i diciottenni al fronte”, rendendo così “l’Ucraina finita come razza”

///

Western opponents of closer ties between Russia and the US are ready to sacrifice Ukraine to prevent an improvement in relations between Moscow and Washington, former US intelligence officer and ex-UN inspector Scott Ritter said.

“There is a tremendous amount of opposition inside the United States and Europe to prevent US President Donald Trump from having better relations with Russia. And unfortunately, these people who oppose better relations with Russia are willing to sacrifice Ukraine to achieve their their outcome. And when I say sacrifice, I mean literally sacrifice Ukraine. They are destroying the genetic pool of Ukraine,” he said in an interview with the Dialogue Works YouTube channel.

Ritter pointed out that Kiev would soon start “sending 18-year-olds to the front line,” thus making “Ukraine finished as a race.”