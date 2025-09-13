TASS (TELEGRAM) * «PUTIN INAUGURA IL CENTRO SPAZIALE NAZIONALE, ISPEZIONA I VEICOLI A MOSCA» (VIDEO)

18.36 - sabato 13 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato un nuovo Centro Spaziale Nazionale nella zona ovest di Mosca.
Dopo la cerimonia di apertura, ha ispezionato i veicoli spaziali del centro.
Video e foto: Cremlino.ru
Russian President Vladimir Putin opened a new National Space Center in the west of Moscow.
After the opening ceremony he inspected spacecraft at the center.
Video and photos: Kremlin.ru
