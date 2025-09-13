Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «PUTIN INAUGURA IL CENTRO SPAZIALE NAZIONALE, ISPEZIONA I VEICOLI A MOSCA» (VIDEO)

18.36 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato un nuovo Centro Spaziale Nazionale nella zona ovest di Mosca.

Dopo la cerimonia di apertura, ha ispezionato i veicoli spaziali del centro.

Video e foto: Cremlino.ru

///

Russian President Vladimir Putin opened a new National Space Center in the west of Moscow.

After the opening ceremony he inspected spacecraft at the center.

Video and photos: Kremlin.ru

