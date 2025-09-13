Popular tags:
ZELENSKY (TELEGRAM) * «I NOSTRI SPORTIVI AL LAVORO, CAMPIONI DELLO SPIRITO UCRAINO»

18.35 - sabato 13 settembre 2025

I nostri sportivi, allenatori e specialisti dello sport lavorano ogni giorno per ottenere risultati.

Lei è una delle prove che gli ucraini possono fare tutto.

Che gli ucraini sono campioni nello spirito.

Ringrazio tutti gli atleti per aver ottenuto le vittorie e per averci regalato emozioni così reali e fresche.

E ringrazio tutti i nostri atleti che difendono l’Ucraina nei ranghi delle Forze di sicurezza e di difesa.

Buon compleanno, cari campioni!

Buona Giornata della Cultura Fisica e dello Sport!

Наші спортсмени і спортсменки, тренери, спортивні фахівці щодня працюють на результат.

Ви один із доказів того, що українцям усе під силу.

Що українці – чемпіони за духом.

Дякую всім атлетам за те, що досягаєте перемог і даруєте нам такі справжні, круті емоції.

І я дякую кожному нашому спортсмену, який захищає Україну в лавах Сил безпеки і оборони.

З вашим днем, дорогі чемпіони та чемпіонки!

З Днем фізичної культури і спорту!

