ZELENSKY (TELEGRAM) * «I NOSTRI SPORTIVI AL LAVORO, CAMPIONI DELLO SPIRITO UCRAINO»

I nostri sportivi, allenatori e specialisti dello sport lavorano ogni giorno per ottenere risultati.
Lei è una delle prove che gli ucraini possono fare tutto.
Che gli ucraini sono campioni nello spirito.
Ringrazio tutti gli atleti per aver ottenuto le vittorie e per averci regalato emozioni così reali e fresche.
E ringrazio tutti i nostri atleti che difendono l’Ucraina nei ranghi delle Forze di sicurezza e di difesa.
Buon compleanno, cari campioni!
Buona Giornata della Cultura Fisica e dello Sport!
Наші спортсмени і спортсменки, тренери, спортивні фахівці щодня працюють на результат.
Ви один із доказів того, що українцям усе під силу.
Що українці – чемпіони за духом.
Дякую всім атлетам за те, що досягаєте перемог і даруєте нам такі справжні, круті емоції.
І я дякую кожному нашому спортсмену, який захищає Україну в лавах Сил безпеки і оборони.
З вашим днем, дорогі чемпіони та чемпіонки!
З Днем фізичної культури і спорту!