TASS (TELEGRAM) * «ESPLOSIONE IN UN BAR DI MADRID, 25 FERITI IN UN INCIDENTE ANCORA DA CHIARIRE»

18.33 - sabato 13 settembre 2025

Almeno 25 persone sono rimaste ferite a causa di un’esplosione in un bar di Madrid, ha riferito l’ufficio informazioni di emergenza della città.

I vigili del fuoco stanno attualmente lavorando sulla scena. La causa dell’esplosione è ancora sconosciuta.

Foto: Ufficio informazioni di emergenza di Madrid/X

Il quotidiano El Pais ha riportato 25 feriti. La causa dell’incidente non è stata determinata, anche se non è stata esclusa la possibilità di un’esplosione di gas.

