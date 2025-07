PAT * DIRIGENTI SCOLASTICI: «APPROVATI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA SCUOLA TRENTINA, PER IL 2025/2026»

14.31 - venerdì 25 luglio 2025

Approvati oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2025/2026.

I criteri di conferimento, che sono stati oggetto di concertazione sindacale conclusasi positivamente nel maggio scorso, prevedono il perseguimento della stabilità degli incarichi conferiti, compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti dalla necessità di copertura delle sedi scolastiche e formative.

I dirigenti scolastici in servizio per il prossimo anno scolastico saranno 74 e opereranno su 75 sedi. A fronte di quattro pensionamenti, non è stata presentata nessuna istanza di mobilità interprovinciale in ingresso.

“Il nostro primario obiettivo – ha spiegato l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa – era garantire il più possibile, anche per l’anno scolastico 2025/2026, la stabilità e la continuità degli incarichi conferiti, tenuto conto delle progettualità intraprese da parte della Dirigenza scolastica e della complessità derivante dalle attività PNRR. Abbiamo però bilanciato questa esigenza di continuità con le istanze di mobilità volontaria rappresentate dalla dirigenza. Nell’assegnazione degli incarichi abbiamo voluto inoltre porre particolare attenzione agli istituti siti nei territori ove si svolgeranno le Olimpiadi invernali, e garantirne l’adeguato presidio, anche in continuità con le attività già svolte dai medesimi in preparazione degli eventi olimpici e delle soluzioni organizzative e logistiche già individuate e condivise”.

Per fare fronte ai fabbisogni sono state disposte due nuove assunzioni in ruolo, della prof.ssa Morena Manfrin e del prof. Pasquale Tappa, candidati idonei nella graduatoria finale del corso-concorso dello scorso giugno, ai quali si aggiunge il rientro dall’estero di un ulteriore dirigente scolastico provinciale. Per il quarto posto, resosi vacante per l’anticipato collocamento a riposo di un dirigente scolastico, si è provveduto, in via straordinaria, a conferire la reggenza dell’Istituto Comprensivo Predazzo, Tesero, Panchià e Ziano al prof. Marco Felicetti.

“All’assenza di domande di mobilità in ingresso – così l’assessore Gerosa – a fronte di un collocamento a riposo anticipato volontario, si è fatto fronte, eccezionalmente, con una reggenza, con l’impegno, già assunto con le organizzazioni sindacali, di indire a breve un concorso per il reclutamento della Dirigenza scolastica, con una previsione normativa ad hoc più snella, ma più efficace e mirata nell’azione formativa e di supporto ai dirigenti assunti. L’interim di un anno è stato individuato tra le istituzioni scolastiche coinvolte dai Giochi Olimpici e assegnato al prof. Felicetti, dirigente dell’istituto Rosa Bianca, per garantire un adeguato presidio in continuità con tutte le attività preparatorie già svolte senza intervenire con nuove assunzioni o rotazioni. Stiamo già lavorando con IPRASE per elaborare una procedura più celere in fase selettiva rispetto a quella vigente, che preveda anche un supporto ai dirigenti neo immessi più forte e soprattutto in itinere, con un approccio all’assessment particolarmente innovativo. Già a settembre sarà svolta l’informativa sindacale sulla nuova impostazione”.

In aggiunta alle rotazioni dirigenziali sono confermati presso il Dipartimento istruzione due incarichi ispettivi. Il primo alla dirigente scolastica Sara Turrini, che oltre all’incarico ispettivo e di studio di referente specialistico negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione svolgerà anche funzioni di supporto al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e cultura e di coordinamento con l’Università di Trento nell’attivazione dei percorsi di abilitazione del personale docente della scuola a carattere statale.

Il secondo alla dirigente scolastica Teresa Periti che, oltre all’incarico ispettivo e di referente specialistico del Dipartimento negli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, si occuperà delle materie relative alla formazione permanente, educazione degli adulti ed attuazione del percorso formativo del Liceo del Made in Italy, svolgendo anche funzioni di supporto al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e cultura.