ZELENSKY (TELEGRAM) * ATTACCHI AEREI: «SULL’UCRAINA QUESTA NOTTE 20 MISSILI E 420 DRONI » (VIDEO)

09.24 - lunedì 21 luglio 2025

*

Continuano i lavori di soccorso e riparazione nelle nostre città e comunità dopo il bombardamento della Russia. Ci sono danni a Kiev e nella regione, nella zona di Kharkiv, Ivano-Frankivsk, sono stati abbattuti droni d’attacco nelle regioni di Sumy, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava e Kherson.

Gli attacchi della Russia sono sempre contro l’umanità: a Kiev sono stati incendiati un asilo, edifici residenziali e altra infrastruttura civile. Ci sono distruzioni di normali case a Kharkiv, Ivano-Frankivsk e nella regione. Quindici persone sono rimaste ferite, il più piccolo ha 12 anni. Tutti ricevono assistenza. Due persone sono morte durante l’attacco. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici.

Durante questa notte la Russia ha lanciato più di 420 droni, oltre 20 missili, inclusi missili balistici. Le ondate di attacchi sono durate tutta la notte e fino al mattino. La mattina ancora “Shahed” su Kharkiv. Durante i bombardamenti hanno lavorato gruppi mobili di fuoco, aviazione militare, guerra elettronica, guerrieri delle Forze Aeree, droni intercettori. Ci sono molti abbattimenti, ma purtroppo non tutti. Per questo dobbiamo continuare ad aumentare gli intercettori. Questa è la soluzione che permetterà di difendersi dagli attacchi massivi.

Ringrazio tutti coloro che lavorano in Ucraina e con l’Ucraina ora per proteggere la vita, aumentare la produzione di armi, rafforzare la nostra difesa aerea e per chi continua il lavoro sulle sanzioni. Solo una vera pressione sulla Russia può fermare questa aggressione.

///

Тривають рятувальні та аварійні роботи в наших містах і громадах після російського обстрілу. Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким.

За цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову «шахеди» на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збитків, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак.

Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію.