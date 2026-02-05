MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «INTERVISTA ESCLUSIVA DI ANTONIO CASANOVA AL POETA DENNIS TRUDELL» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.40 - giovedì 5 febbraio 2026

Claudio Baglioni pubblica nel 1977 l’album “Solo” (un milione di copie vendute) che contiene il brano “Il pivot”. Quattro anni prima la poesia “The Jump Shooter” del poeta americano Dennis Trudell era già stata pubblicata in Italia con lo stesso titolo, “Il pivot” (Giovani poeti americani, a cura di Gianni Menarini – Einaudi, 1973).

Trudell, intervistato in esclusiva dall’inviato Antonio Casanova, ai microfoni del tg satirico afferma che la canzone di Baglioni presenta incredibili analogie con la sua poesia. Qui alcune strofe a confronto:

Forse sui trentacinque appesantito un poco, aveva tuttavia il tocco di una volta (Trudell)

Sui trentotto forse appesantito, ma con il tocco ancora buono (Baglioni)

Raccolsi un rimbalzo (Trudell)

Un rimbalzo catturai (Baglioni)

Nessuno dei due disse una parola (Trudell)

Andammo avanti un po’ senza dirci una parola (Baglioni)

Tre in fila da sei metri (Trudell)

Tre in fila ne azzeccò (Baglioni)

Il modo in cui il pallone restò appeso in aria (Trudell)

E girando restò appeso in aria (Baglioni)

Sbucò con una finta (Trudell)

Con una finta si smarcò (Baglioni)

Gradinate di legno tremavano (Trudell)

Le gradinate che tremavano (Baglioni)

Poi d’improvviso riempì la rete (Trudell)

Poi riempì la rete (Baglioni)

Il poeta dichiara anche di non essere mai stato informato dell’esistenza del brano di Baglioni e di non aver mai ricevuto richieste di autorizzazione, né compensi o riconoscimenti per l’utilizzo del suo testo. Cosa che accade negli Stati Uniti ogni volta che una sua poesia viene utilizzata: lo stesso Trudell racconta che, quando un presentatore radiofonico ha letto una sua poesia, gli sono stati regolarmente pagati i diritti.

E non finisce qui. Perché a dicembre scorso Claudio Baglioni è stato anche insignito in Senato del prestigioso premio “La Martinella”, consegnato dal Presidente Ignazio La Russa. Ma in Senato saranno a conoscenza dell’abitudine del “cantautore” di “prendere in prestito” testi di poeti e scrittori senza citarli? L’inviato Francesco Mazza lo chiede a Ignazio La Russa. Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia.

