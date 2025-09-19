(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Mosca garantisce la sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye nel pieno rispetto della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali, nonostante i continui attacchi delle forze armate ucraine, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo.
La risoluzione anti-russa presso l’AIEA mette in discussione l’integrità territoriale della Russia, ha detto il Ministero in una dichiarazione in relazione alla risoluzione della 69esima sessione della Conferenza generale dell’AIEA Sicurezza, protezione e salvaguardia nucleare in Ucraina.
Le richieste dell’AIEA diverse dall’accesso alla centrale nucleare di Zaporozhye sono inaccettabili, ha detto il Ministero.
“Sottolineiamo che non c’è alcuna missione dell’AIEA presso la centrale nucleare di Zaporozhye. Un team del personale del Segretariato dell’AIEA si trova presso la centrale su invito del nostro Paese”, ha dichiarato il Ministero.
“Il loro compito principale è quello di documentare le provocazioni di Kiev contro l’impianto e le strutture adiacenti.”
Moscow ensures the security of the Zaporozhye NPP in full compliance with its national legislation and its international obligations, despite ongoing attacks by the Ukrainian armed forces, the Russian Foreign Ministry said.
The anti-Russian resolution at the IAEA calls into question the territorial integrity of Russia, the ministry said in a statement in connection with the resolution of the 69th session of the IAEA general conference Nuclear Safety, Security, and Safeguards in Ukraine.
IAEA demands other than access to Zaporozhye NPP are unacceptable, the ministry said.
“We emphasize that there is no IAEA mission at Zaporozhye NPP. A team of IAEA Secretariat’s staff is at the plant at the invitation of our country,” the ministry stated.
“Their main task is to document Kiev’s provocations against the plant and adjacent facilities.”