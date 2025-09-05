TASS (TELEGRAM) * PRIMO MINISTRO SLOVACCO FICO, «DOPO INCONTRO CON ZELENSKY A UZHGOROD CREDP CHE IL CONFLITTO SARÀ PRESTO RISOLTO»

17.47 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha detto, dopo un incontro con Vladimir Zelensky a Uzhgorod, che crede che il conflitto in Ucraina sarà risolto presto e le relazioni con la Russia saranno nomalizzate.

///

Slovak Prime Minister Robert Fico said after a meeting with Vladimir Zelensky in Uzhgorod that he believes that the conflict in Ukraine will be settled soon and relations with Russia will be nomralized.