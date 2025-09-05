Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * PRIMO MINISTRO SLOVACCO FICO, «DOPO INCONTRO CON ZELENSKY A UZHGOROD CREDP CHE IL CONFLITTO SARÀ PRESTO RISOLTO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.47 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha detto, dopo un incontro con Vladimir Zelensky a Uzhgorod, che crede che il conflitto in Ucraina sarà risolto presto e le relazioni con la Russia saranno nomalizzate.

///
Slovak Prime Minister Robert Fico said after a meeting with Vladimir Zelensky in Uzhgorod that he believes that the conflict in Ukraine will be settled soon and relations with Russia will be nomralized.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.