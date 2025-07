TASS * «IL CHELSEA VINCE LA COPPA DEL MONDO PER CLUB, SCONFITTO IL PARIS SAINT-GERMAIN 3-0»

23.39 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il club di calcio londinese Chelsea ha sconfitto il Paris Saint-Germain per 3-0 per vincere la Coppa del Mondo per club FIFA. La partita finale si è svolta a East Rutherford nello stato americano del New Jersey.

///

The London-based Chelsea football club defeated Paris Saint-Germain 3-0 to win the FIFA Club World Cup. The final match took place in East Rutherford in the US state of New Jersey.