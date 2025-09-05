ZELENSKY (TELEGRAM) * INCONTRO CON PRIMO MINISTRO SLOVACCHIA, «FOCUS SU INDIPENDENZA ENERGETICA EUROPA, GAS E PETROLIO RUSSI NON HANNO FUTURO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho avuto una conversazione significativa con il Primo Ministro della Slovacchia. Abbiamo discusso di argomenti chiave: ciò che è importante per l’Ucraina e ciò che è importante per la Slovacchia.
L’ho informato della nostra conversazione di ieri con il Presidente Trump, del nostro lavoro con i leader della coalizione di coloro che vogliono portare la pace e garantire la sicurezza dell’Ucraina, e dell’architettura di sicurezza per l’Europa. E la Slovacchia non si metterà da parte. Il Primo Ministro ha parlato dei suoi contatti in Cina. Una questione separata e importante è l’indipendenza energetica dell’Europa. Il petrolio russo, come il gas russo, non ha futuro.
La Slovacchia sostiene l’Ucraina nel suo movimento verso l’Unione Europea. Questo è molto importante. Crediamo anche che l’Ucraina e la Moldavia debbano continuare a muoversi insieme verso l’adesione all’UE. È altrettanto importante che la cooperazione bilaterale nelle questioni economiche, energetiche e infrastrutturali qui nella nostra regione rafforzi i nostri popoli e i nostri Paesi.
Grazie per l’incontro. È importante avere questo dialogo e lo continueremo.
Змістовна розмова з Премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини.
Поінформував про нашу розмову вчора з Президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього.
Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни.
Дякую за зустріч. Важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати.