TASS (TELEGRAM) * ASSOCIATED PRESS: «FUNZIONARI DELL’UNIONE EUROPEA TERRANNO COLLOQUI SULLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA, A WASHINGTON L’8/11»

I funzionari dell’Unione Europea terranno dei colloqui sulle sanzioni contro la Russia a Washington l’8 settembre, ha riferito l’Associated Press, citando delle fonti.
La delegazione europea sarà guidata dall’inviato dell’UE per le sanzioni David O’Sullivan.
L’incontro, che si svolgerà presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dovrebbe discutere “varie forme di pressione economica da esercitare sulla Russia, comprese nuove sanzioni”, ha detto l’agenzia di stampa.
I colloqui coinvolgeranno funzionari della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dell’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti.
European Union officials will hold talks on sanctions against Russia in Washington on September 8, Associated Press reported, citing sources.
The European delegation will be led by EU sanctions envoy David O’Sullivan.
The meeting, which will take place at the US Department of the Treasury, is expected to discuss “various forms of economic pressure to exert on Russia, including new sanctions,” the news agency said.
Discussions will involve officials with the White House, the US Department of State and the office of the US trade representative.