TASS (TELEGRAM) * «AIRPODS PRO 3 CON TRADUZIONE ISTANTANEA, NUOVE CUFFIE APPLE RIVOLUZIONANO LA COMUNICAZIONE»

21.12 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Apple ha presentato le sue nuove cuffie wireless AirPods Pro 3, che ora possono tradurre le lingue in tempo reale.

La funzione di traduzione in tempo reale elimina il rumore e la voce dell’interlocutore e riproduce il discorso in una lingua compresa dall’utente. Il dialogo sarà visualizzato anche sullo schermo dell’iPhone.

Gli AirPods Pro 3 hanno la capacità di annullare il rumore in modo due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Anche la qualità di riproduzione è stata migliorata. Inoltre, le cuffie sono ora dotate di un sensore di frequenza cardiaca, i cui dati vengono visualizzati nell’app Salute.

Foto: Apple

Apple has unveiled its new AirPods Pro 3 wireless headphones, which can now translate languages in real time.

The real-time translation feature drowns out noise and the other person’s voice and reproduces speech in a language the user understands. The dialogue will also be displayed on the iPhone screen.

AirPods Pro 3 have the ability to cancel noise twice as effectively as the previous generation. The playback quality has also been improved. Moreover, the headphones now have a heart rate sensor, the data of which is displayed in the Health app.

Photo: Apple