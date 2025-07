TASS * «LULA CONDANNA TRUMP PER AVER CHIESTO LA FINE DELL’INDAGINE SU BOLSONARO, AFFERMA CHE IL BRASILE RIFIUTA IMPOSIZIONI ESTERNE»

07.11 - venerdì 18 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le richieste di Donald Trump di porre fine all’indagine legale sul caso dell’ex leader brasiliano Jair Bolsonaro sono un attacco alla sovranità del paese, ha affermato il presidente brasiliano Luiz Lula da Silva nel suo discorso alla nazione. Secondo il leader brasiliano, è stato indignato dal fatto che “questo attacco al paese sia stato sostenuto da molti politici brasiliani.” “Il Brasile non accetterà nulla di imposto. Accettiamo la negoziazione e non l’imposizione,” ha sottolineato Lula.

///

Calls by Donald Trump to end the legal investigation into Brazil’s former leader Jair Bolsonaro’s case are an attack on the country’s sovereignty, Brazilian President Luiz Lula da Silva said in his address to the nation. According to the Brazilian leader, he was outraged by the fact that “this attack on the country was supported by many Brazilian politicians.” “Brazil will not accept anything imposed on it. We accept negotiation and not imposition,” Lula stressed.