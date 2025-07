22.31 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che il suo paese non bloccherà il 18° pacchetto delle sanzioni anti-russe dell’Unione Europea il 18 luglio, ha riportato Reuters. Fico ha detto in un messaggio video su Facebook (vietato in Russia, di proprietà della Meta corporation riconosciuta come estremista nella Federazione Russa) che la Slovacchia aveva “raggiunto il massimo possibile a questo punto” durante una discussione sulle garanzie contro eventuali danni causati dal divieto di importazioni di gas russo, che la Commissione Europea prevede di introdurre nel 2028.

///

Slovak Prime Minister Robert Fico said his country would not block the 18th package of the European Union’s anti-Russian sanctions on July 18, Reuters reported. Fico said in a video message on Facebook (banned in Russia, owned by the Meta corporation recognized as extremist in the Russian Federation) that Slovakia had “achieved as much as it could at this point” during a discussion on guarantees against potential damage caused by a ban on Russian gas imports, which the European Commission plans to introduce in 2028.