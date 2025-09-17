KAJA KALLAS * (X.COM) : GAZA: «L’OFFENSIVA DI TERRA DI ISRAELE PEGGIORERÀ UNA SITUAZIONE DISPERATA, SERVE UN CAMBIO DI ROTTA»

08.08 - mercoledì 17 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’offensiva di terra di Israele a Gaza peggiorerà ulteriormente una situazione già disperata.
Significherà più morte, più distruzione e più sfollamento
Domani, la @Commissione UE presenterà delle misure per fare pressione sul governo israeliano affinché cambi rotta sulla guerra a Gaza (1/2)
///
Israel’s ground offensive in Gaza will make an already desperate situation even worse.
It will mean more death, more destruction & more displacement
Tomorrow, the @EU_commission will present measures to pressure the Israeli government to change course over the war in Gaza (1/2)
TWEET ORIGINALE
— Kaja Kallas
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA