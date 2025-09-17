Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

KAJA KALLAS * (X.COM) : GAZA: «L’OFFENSIVA DI TERRA DI ISRAELE PEGGIORERÀ UNA SITUAZIONE DISPERATA, SERVE UN CAMBIO DI ROTTA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.08 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’offensiva di terra di Israele a Gaza peggiorerà ulteriormente una situazione già disperata.

Significherà più morte, più distruzione e più sfollamento

Domani, la @Commissione UE presenterà delle misure per fare pressione sul governo israeliano affinché cambi rotta sulla guerra a Gaza (1/2)

///
Israel’s ground offensive in Gaza will make an already desperate situation even worse.

It will mean more death, more destruction & more displacement

Tomorrow, the @EU_commission will present measures to pressure the Israeli government to change course over the war in Gaza (1/2)

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.