TASS * KUALA LUMPUR – INCONTRO RUSSIA-USA : ZAKHAROVA, «PRIORITARIA LA SITUAZIONE UCRAINA, IL DIALOGO CONTINUA SENZA SVILUPPI»

16.22 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il tema dell’Ucraina è stato una priorità nell’incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio a Kuala Lumpur il 10 luglio, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Naturalmente, la situazione attorno all’Ucraina è stata una priorità,” ha detto nel programma Sunday Evening with Vladimir Solovyov sul canale televisivo Rossiya-1. Commentando le parole di Rubio secondo cui era stato proposto un “nuovo approccio” sull’Ucraina, Zakharova ha affermato che non c’è nessuna intrigante novità, fa parte del lavoro dei diplomatici.

///

The topic of Ukraine was a priority at the meeting of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and US Secretary of State Marco Rubio in Kuala Lumpur on July 10, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said. “Of course, the situation around Ukraine was a priority,” she said on the program Sunday Evening with Vladimir Solovyov on the Rossiya-1 TV channel. Commenting on Rubio’s words that a “new approach” had been proposed on Ukraine, Zakharova said that there was no intrigue here, it was part of the diplomats’ work.