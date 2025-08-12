TASS * «IL PREMIER UNGHERESE ORBAN NON FIRMA LA DICHIARAZIONE UE SULL’UCRAINA, CHE SOSTIENE KIEV SULL’INTEGRAZIONE EUROPEA»

08.46 - martedì 12 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il primo ministro ungherese Viktor Orban non ha firmato una dichiarazione sull’accordo ucraino da parte dei leader dell’Unione Europea, in cui tra l’altro viene sostenuto il percorso politico di Kiev verso l’integrazione europea.
Hungarian Prime Minister Viktor Orban has not signed a statement on the Ukrainian settlement by EU leaders in which they, among other things, supported Kiev’s policy course on Eurointegration.
