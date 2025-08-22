TASS * (TELEGRAM) : «NETANYAHU RESPINGE L’ACCUSA DI CARESTIA, DIFENDE L’AZIONE DI ISRAELE A GAZA»

20.37 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Israele sta prevenendo la carestia nella Striscia di Gaza, ha dichiarato l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, commentando il relativo rapporto del meccanismo di monitoraggio della sicurezza alimentare (IPC), sostenuto dalle Nazioni Unite.

“Il rapporto dell’IPC non è un’analisi. È un moderno libello di sangue. Israele non ha una politica di fame. Israele ha una politica di prevenzione della fame [nella Striscia di Gaza]”, ha affermato la dichiarazione.

“Gli unici ad essere affamati intenzionalmente a Gaza sono gli ostaggi israeliani”, ha aggiunto l’ufficio, assicurando che “Israele continuerà ad agire in modo responsabile, assicurando che gli aiuti raggiungano i civili di Gaza e distruggendo la macchina del terrore di Hamas”

