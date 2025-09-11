TASS (TELEGRAM) * «LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA BOCCIA LE SOVVENZIONI UNGHERESI, PER L’ESPANSIONE DELLA CENTRALE NUCLEARE DI PAKS»

15.47 - giovedì 11 settembre 2025

La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che le sovvenzioni statali dell’Ungheria per l’espansione della centrale nucleare di Paks non sono conformi ai regolamenti dell’UE.

“La Commissione avrebbe dovuto accertare se l’aggiudicazione diretta, effettuata senza una procedura di gara pubblica, fosse conforme alle norme dell’UE in materia di appalti pubblici”, ha affermato la Corte.

“La Commissione ha ritenuto di sì, ma la decisione non è sufficientemente motivata”, secondo la decisione del tribunale.

Pertanto, il tribunale ha accolto l’appello dell’Austria e ha rivisto la sentenza sulla conformità dell’accordo russo-ungherese sul finanziamento della costruzione di Paks-2 con fondi di prestito con il diritto dell’UE.

The EU Court of Justice ruled that Hungary’s state subsidies for expanding the Paks Nuclear Power Plant do not comply with EU regulations.

“The Commission should have ascertained whether that direct award, made without a public tender procedure, complies with EU public procurement rules,” the court said.

“The Commission took the view [that it did, but] that decision is not sufficiently reasoned,” according to the court’s decision.

Thus, the court upheld Austria’s appeal and revised the ruling on the compliance of the Russian-Hungarian agreement on financing the construction of Paks-2 using loan funds with EU law.