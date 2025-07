TASS * AGENZIA DI STAMPA COREANA “KCNA“: «CRISI UCRAINA, KIM JONG CONFERMA IL SOSTEGNO INCONDIZIONATO ALLA RUSSIA»

08.23 - domenica 13 luglio 2025

Il leader nordcoreano afferma il “sostegno incondizionato” della Russia nella situazione in Ucraina. Kim Jong Un e il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov si sono incontrati il 12 luglio a Wonsan.

SEUL, 13 luglio. /TASS/. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assicurato la sua disponibilità a sostenere le misure adottate da Mosca per risolvere la situazione in Ucraina durante l’incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, secondo quanto riportato dall’Agenzia di Stampa Centrale Coreana (KCNA).

“Il compagno Kim Jong Un ha nuovamente espresso la disponibilità della Repubblica Popolare Democratica di Corea a continuare a sostenere incondizionatamente tutte le misure della leadership russa per risolvere radicalmente la situazione in Ucraina, nello spirito del trattato interstatale tra la RPDC e la Russia”, ha dichiarato l’agenzia di stampa. Kim e Lavrov si sono incontrati il 12 luglio a Wonsan.

North Korean leader affirms ‘unconditional support’ of Russia in situation in Ukraine

Kim Jong Un and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met on July 12 in Wonsan

SEOUL, July 13. /TASS/. North Korean leader Kim Jong Un reassured his readiness to support measures taken by Moscow for resolution of the situation in Ukraine at the meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, the Korean Central News Agency (KCNA) said.

“Comrade Kim Jong Un once again expressed readiness of the Democratic People’s Republic of Korea to continue unconditionally supporting all the measures of the Russian leadership to fundamentally resolve the situation in Ukraine in the spirit of the interstate treaty between the DPRK and Russia,” the news agency said. Kim and Lavrov met on July 12 in Wonsan.

Kim Jong Un (L), President of North Korea’s State Affairs Commission, and Sergey Lavrov, Foreign Minister of Russia

© Russian Foreign Ministry/TAS