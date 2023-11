SJG – FNSI * QUOTIDIANO DOLOMITEN: « ASSEMBLEA DI REDAZIONE, 5 PREPENSIONAMENTI E UN’USCITA VOLONTARIA INCENTIVATI IN CAMBIO DI 3 NUOVE ASSUNZIONI »

16.16 - lunedì 13 novembre 2023

Una richiesta di cinque prepensionamenti ed un’uscita volontaria incentivati in cambio di tre nuove assunzioni è stata presentata al Ministero del Lavoro da Athesia Druck per il quotidiano sudtirolese di lingua tedesca di Bolzano Dolomiten.

L’accordo sindacale è stato approvato oggi pomeriggio dall’assemblea di redazione.

All’intesa si è arrivati dopo un serrato confronto con l’azienda da parte della redazione e del comitato di redazione, assistiti dal Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Journalisten Gewerkschaft insieme alla Federazione nazionale della stampa italiana, alle migliori condizioni possibili per i prepensionandi e per la redazione, scongiurando ulteriori ammortizzatori sociali per la redazione.

Nonostante l’ingente contributo pubblico statale percepito, Athesia Druck ha presentato un serio piano di riorganizzazione della redazione per ridurre il costo del lavoro e favorire il ringiovanimento della redazione in un’ottica di sviluppo crossmediale del prodotto, in particolare sul digitale.

Sindacato regionale giornalisti e Fnsi, visto l’impegno dell’azienda ad assumere giovani giornalisti in numero superiore a quello prescritto dalla legge per i piani finalizzati ai prepensionamenti, ritengono che l’accordo odierno rappresenti un nuovo inizio nelle relazioni sindacali con il gruppo editoriale di proprietà della Famiglia Ebner dopo la chiusura traumatica del Trentino.

Athesia Druck hat für das Tagblatt der Südtiroler, „Dolomiten“, beim Arbeitsministerium einen Antrag auf fünf vorzeitige Pensionierungen sowie einen freiwilligen Austritt im Gegenzug für drei Neueinstellungen eingereicht. Das entsprechende Abkommen mit der Journalistengewerkschaft wurde heute Nachmittag von der Redaktionsversammlung einstimmig (oder mit großer Mehrheit?) angenommen.

Die Vereinbarung wurde nach zähen Verhandlungen zwischen der Firmenleitung der Athesia Druck sowie der Redaktion mit dem Redaktionskomitee, unterstützt von der Journalistengewerkschaft Trentino-Südtirol und dem nationalen Verband der italienischen Presse (FNSI), erzielt und beinhaltet bestmögliche Bedingungen für die Frühpensionisten sowie für die Redakteure, für die weitere soziale Abfederungsmaßnahmen, wie eine zeitweilige Überstellung in die Lohnausgleichkasse, verhindert werden konnten.

Trotz der hohen staatlichen Beiträge hat Athesia Druck einen einschneidenden Plan zur Umstrukturierung der Redaktion vorgelegt, mit dem Ziel, Personalkosten zu senken und im Hinblick auf die crossmediale Entwicklung des Produktes, insbesondere im digitalen Bereich, die Verjüngung der Redaktion zu fördern.

Die regionale Journalistengewerkschaft und FNSI sind angesichts der Zusage des Unternehmens, junge Journalisten in einer Zahl einzustellen, die über der gesetzlich vorgeschriebenen Zahl liegt, der Ansicht, dass die heutige Vereinbarung nach der traumatischen Schließung der Trentiner Tageszeitung „Il Trentino“ einen Neuanfang mit der Verlagsgruppe im Besitz der Familie Ebner darstellt.