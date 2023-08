ROSSATO (FDI) * SICUREZZA: « TRENTINO FUNESTATO DA DUE FEMMINICIDI IN POCHI GIORNI, NON SIANO PIÙ IGNORATE LE RICHIESTE D’AIUTO »

16.58 - domenica 6 agosto 2023

Trentino funestato da due femminicidi in pochi giorni, Rossato (FdI): “non siano più ignorate le richieste d’aiuto per i singoli casi e quelle da parte dei residenti, relative alla sicurezza nelle nostre città”.

Due episodi a distanza di pochi giorni che hanno sconvolto tutta la comunità trentina, due atti compiuti con dinamiche diverse ma accomunati dalla stessa brutale violenza. In entrambe i casi, le vittime sono state due donne di mezza età che hanno pagato con la vita le atroci gesta dei loro carnefici.

Un grido d’aiuto da parte della signora Mara di Noriglio che non ha trovato forse la giusta attenzione, richieste continue anche da parte dei residenti di Rovereto, per una situazione relativa alla sicurezza della Città della Quercia che sta inesorabilmente degenerando giorno dopo giorno.

Ecco che la signora Iris, la quale poteva essere la madre, la sorella o la zia di ognuno di noi e che si stava recando proprio dalla propria madre, si è trovata a pagare con la vita per questo stato di degrado che chi governa una città dovrebbe contrastare con ogni mezzo. Non si possono tollerare certe situazioni, non si può fare finta di niente perché tanto certe persone fuori dagli schemi, fuori dalla civiltà, “da qualche parte dovranno pur stare”, per usare le parole di qualcuno alla guida della città di Trento.

Urgono degli interventi seri e mirati che permettano di approfondire situazioni difficili, proprio come quella che ha fatto registrare la tragica fine della signora Mara di Noriglio, ma urgono anche provvedimenti relativi alla sicurezza urbana, perché troppo spesso vengono ignorate anche in nome di una visione politica distorta delle cose, situazioni che rischiano di far

degenerare la vivibilità di interi quartieri residenziali.

Il vaso è davvero colmo e la politica, anche quella che parte dal basso con l’amministrazione dei territori e delle città, ha il dovere di fare la propria parte e di fornire risposte ai cittadini, perché della retorica non sanno più cosa farsene. Non possiamo più continuare a piangere dopo! Scarpette e panchine rosse, così come passerelle politiche con mazzi di fiori nei luoghi delle tragedie, hanno oggettivamente stufato!

Mando le mie più sentite condoglianze alle famiglie di Mara e Iris.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia