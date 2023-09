ROSSATO (FDI) * BY-PASS FERROVIARIO TRENTO: « LA TUTTOLOGIA DA CAMPAGNA ELETTORALE HA I REQUISITI PER DIVENTARE NUOVO SPORT NAZIONALE »

10.33 - sabato 30 settembre 2023

Bypass Ferroviario e tornata elettorale di ottobre, Rossato (FdI): “a questo punto, la tuttologia da campagna elettorale ha tutti i requisiti per diventare un nuovo sport nazionale”.

Che il Bypass Ferroviario nel tratto cittadino con tutte le criticità che ha palesato sia il tema del momento, credo nessuno abbia il coraggio di negarlo. Che potesse invece essere strumentalizzato in questo modo da alcuni candidati alle elezioni Provinciali di ottobre, anche del mio partito e con modalità maldestre in grado di palesare una scarsissima conoscenza dell’argomento, davvero non me lo sarei mai aspettata.

Fin dalla tenera età mi hanno insegnato che se un tema non si conosce, o ci si documenta bene prima di parlare o si sta zitti per evitare brutte figure. Da circa due anni, mi sono letteralmente “immersa” in quest’opera che interessa il territorio comunale di Trento, analizzandone ogni aspetto, ogni sfaccettatura ma soprattutto ogni criticità.

Mi rendo conto di come nella vita non si possa sapere tutto, ecco perché risulta fondamentale documentarsi prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione.

Comunque una cosa è certa, la “tuttologia da campagna elettorale” è oramai matura per diventare un nuovo sport nazionale!

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia