PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEO: « PIOGGIA IN ARRIVO, ALLERTA ORDINARIA PER LA PROTEZIONE CIVILE »

15.00 - sabato 30 marzo 2024

Meteo, pioggia in arrivo. Allerta ordinaria per la protezione civile. Come annunciato, la Pasqua porta la pioggia sul nostro territorio. Meteotrentino parla di correnti meridionali umide e a tratti intense che interesseranno le Alpi fino alla sera di lunedì 1° aprile 2024. Le precipitazioni saranno più intense e diffuse nella tarda serata di oggi, sabato 30 marzo 2024, verso metà pomeriggio di domenica 31 marzo 2024 e poi, soprattutto, dalla sera di domenica alle ore centrali di lunedì, 1° aprile 2024.

La Protezione civile trentina ha emesso un’alleata ordinaria (gialla) e invita i cittadini ad osservare prudenza per possibili fenomeni avversi.

Entro la sera di lunedì 1° aprile 2024 sono attesi mediamente 70 – 100 millimetri di pioggia e localmente più di 140 specie sui settori occidentali. Le precipitazioni risulteranno nevose mediamente oltre i 1700 – 2000 metri di quota o localmente più in basso durante le fasi più intense e nelle valli più strette ed a fine evento; oltre 2000 – 2200 metri e soprattutto sui settori occidentali, potrebbero cadere più di 50 – 80 centimetri di neve, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Durante le fasi più intense e soprattutto nella tarda serata di oggi, sabato 30 marzo 2024, potrebbero verificarsi temporali. I venti, nelle prime ore di lunedì, 1° aprile 2024, sono attesi molto forti da sud sud ovest con raffiche localmente superiori a 120 km/h alle quote più alte.