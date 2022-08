PRESIDENZA COPASIR * ATTIVITÀ 2022 – RELAZIONE AL PARLAMENTO: SEN. URSO, « FAKE NEWS, DEBOLEZZA ITALIA PER CONTRASTO A DISINFORMAZIONE E FORME DI INGERENZA » (REPORT PDF)

18.11 - venerdì 19 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla relazione inviata dal Presidente Copasir -sen. Urso- inviata a mezzo Wa all’Agenzia Opinione) –

Premessa. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha reso necessario predisporre la presentazione di questa Relazione che necessariamente dispiega il suo orizzonte temporale dal 10 febbraio 2022 alla data del 19 agosto 2022. Tuttavia, nonostante questo arco temporale più ristretto a causa del vincolo ricordato, appare doveroso fornire un quadro sintetico delle maggiori tematiche che il Comitato ha avuto modo di approfondire e sviluppare, in ragione della loro complessità e delle ricadute sul piano dell’interesse nazionale e degli interessi strategici del Paese.

In tal senso, il Comitato esercita un compito doveroso che in questi anni è stato interpretato e vissuto mediante un salto di qualità innovativo nelle funzioni di controllo ad esso attribuite dalla legge di riferimento, la n. 124 del 2007. Già in altre circostanze si è inteso evidenziare che il perimetro di controllo, tradizionalmente legato alla regolarità dell’operato degli apparati di intelligence, non può esaurirsi a questo profilo sia pur cruciale per il corretto funzionamento della nostra democrazia, ma si estende in modo evidente ai diversi profili – interni ed esterni, militari, economici, scientifici, industriali – che rientrano nella tutela della sicurezza nazionale, tanto più in un momento storico così peculiare, contrassegnato dal conflitto scoppiato in Ucraina il 24 febbraio a seguito dell’invasione russa e da una profonda trasformazione degli equilibri internazionali che interpella anche la posizione che l’Italia è chiamata ad assumere.

È innegabile infatti che la guerra in Ucraina, configurandosi come un passaggio storico e non una mera parentesi, è un filo conduttore ed un acceleratore di svariate situazioni e dinamiche già in atto, le quali hanno trovato conferma e vigore e si sono disvelate per la loro portata strategica: fattori di crisi e di instabilità si sono determinati, quindi, nel campo della sicurezza energetica e cibernetica, nel bisogno di assicurare un’effettiva autonomia tecnologica, nella visione non più rinviabile di una politica di difesa e di sicurezza europea.

Peraltro, il contesto geopolitico determinatosi con il repentino ritiro della coalizione internazionale dall’Afghanistan, aveva indotto il Comitato ad attivare tre specifiche indagini conoscitive in materia di difesa, aerospazio e sicurezza energetica.

In questa ottica, il presente documento rappresenta un consuntivo e traccia una serie di valutazioni che si auspica possano costituire un’utile base di discussione anche per la prossima legislatura, nella consapevolezza che questo particolare settore del controllo parlamentare non può subire pause e sospensioni e deve proiettarsi in una logica di continuità istituzionale che, come dimostra l’esperienza dei lavori, è sorretta da uno spirito bipartisan.

In tal senso, mediante una specifica proposta legislativa – esposta nel prosieguo del documento – il Comitato – in una composizione ad hoc di natura provvisoria – deve essere posto nelle condizioni di proseguire questa fondamentale azione di controllo, anche nel primo avvio della prossima legislatura fino alla formazione del nuovo organismo che necessariamente presuppone la definizione dei ruoli di maggioranza e di opposizione e la costituzione dell’Esecutivo.

Il contributo di questi anni denota come l’opera di controllo non può cristallizzarsi in formule e strumenti rituali, ma si trasforma in una supervisione (oversight) di tipo generale che include le varie componenti della sicurezza nazionale – concetto sempre più polivalente – imponendo un’osservazione da parte dell’organo parlamentare preposto che diviene permanente e continua, non soggetta a interruzioni. In questa ottica, la verifica condotta dal Comitato ha cercato di essere sempre aggiornata, costante ed incisiva tramite poteri di stimolo, di persuasione e di impulso, favorendo un’interazione virtuosa con il sistema istituzionale e le sue diverse articolazioni.

Un indicatore di questo impegno è dato dal numero significativo di sedute del Comitato: dall’inizio della legislatura sono state svolte 249 sedute e 195 audizioni, di cui 131 sedute e 104 audizioni hanno avuto luogo dal 9 giugno 2021. Altrettanto rilevante il dato complessivo attinente alle relazioni al Parlamento – sia di tipo tematico che generali sull’attività del Comitato – che sono state approvate: dall’inizio della legislatura sono state trasmesse ai Presidenti delle Camere 12 relazioni, compresa la presente.

Al fine di predisporre la presente Relazione e per assicurare in modo costante l’attività di controllo che gli è conferita dalla Legge n. 124 del 2007, le attività del Comitato si sono protratte anche durante il mese di agosto.