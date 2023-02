PATT * BORGHETTO – VERTICE CON MINISTRO CALDEROLI: MARCHIORI, « OK L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE FUGATTI PER IL “CENTRO STUDI AUTONOMIA”, FONDAMENTALE PER IL TRENTINO »

18.44 - sabato 18 febbraio 2023

PATT: “È giunta sicuramente l’ora di un Centro Studi per l’Autonomia!“ Gli Autonomisti salutano con grande soddisfazione l’apertura di oggi a Borghetto (di Avio) ad un percorso di studi incentrato sull’Autonomia. “L’Autonomia è il bene più prezioso del nostro territorio, il suo elemento distintivo e non esiste un centro di studio e ricerca, un corso di formazione e specializzazione interamente dedicato ad essa. Il fatto che oggi, in occasione dell’incontro svoltosi a Borghetto presso la tenuta San Leonardo, il Presidente Fugatti abbia annunciato di voler procedere a colmare questa lacuna è un passaggio fondamentale per la nostra terra, ancor più necessario per il momento storico che ci troviamo a vivere, con le sfide di un mondo globalizzato e interconnesso, nonché con la richiesta di maggiore autonomia dei territori circostanti. Esprimiamo, quindi, tutta la nostra soddisfazione e il nostro sostegno ad un progetto che da anni portiamo avanti su più livelli”.

Con queste parole il Segretario del PATT, Simone Marchiori, commenta la volontà della Provincia di creare un Centro Studi per l’Autonomia. Ma il Segretario non si è fermato alle parole di approvazione, ha anche ricostruito i passaggi che, nei vari anni, hanno portato gli autonomisti a spendersi in prima linea per questo risultato. “Già durante il mandato da Assessore alla cultura di Franco Panizza avevamo proposto la creazione di un percorso storico espositivo presso il Torrione di Piazza Fiera (allora in ristrutturazione), sul modello di quello di Castel Tirolo, in cui poter spiegare agilmente la storia e l’evoluzione anche contemporanea del nostro sistema di autogoverno. Un percorso in grado di coinvolgere sia chi viene in Trentino come turista o come docente, ma anche chi in Trentino abita da sempre”.

“Nella scorsa legislatura, invece, avevamo proposto a fianco di questo percorso la creazione di un Centro Studi in grado di monitorare l’evoluzione sociale, economia e legislativa dell’Autonomia, confrontandola con territori simili al nostro e in grado di formare figure tecniche e politiche che potessero essere sempre all’altezza delle sfide del nostro territorio. Questa idea, che doveva trovare spazio presso il Palazzo delle Albere, si era infranta contro il veto di chi, anche fra gli alleati di governo, nutre da sempre la paura di essere troppo provinciale e periferico nel parlare della nostra realtà. Cosa assolutamente non vera dal momento che lo studio porta sempre apertura e confronto con gli altri.”

“Un ulteriore passaggio era arrivato nello scorso dicembre quando, in occasione della finanziaria della Provincia, avevamo riunito le due proposte in un ordine del giorno poi parzialmente accolto.”

“Infine, nelle scorse settimane, all’interno dei punti programmatici imprescindibili redatti dal Partito Autonomista per aprire il confronto in vista delle provinciali avevamo dedicato un’apposita sezione proprio a questo tema, trovando la condivisione di Fugatti”. “Oggi, quindi, non possiamo che essere fieri nel fatto che questo percorso cominci a vedere la luce! Dall’Autonomia deriva la crescita della nostra Terra: dobbiamo andarne fieri e utilizzarla come un punto di forza! Un importante passo nella giusta direzione, di certo non verso un improponibile macro-regione del nord-est che con noi non c’entra nulla e che non è mai esistita da un punto di vista storico.“

Simone Marchiori

Segretario politico PATT