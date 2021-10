PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SALUTE: « GIORNATA MONDIALE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, PER ACCENDERE LA SPERANZA VERSO CHI QUOTIDIANAMENTE COMBATTE CONTRO LA MALATTIA »

Giornata mondiale delle cure palliative pediatriche. Quando in una famiglia un bambino si ammala in maniera cronica, a cambiare è l’intera vita famigliare, non solo quella del piccolo paziente. Ci sono malattie gravi inguaribili ma che oggi, grazie ai progressi scientifici e tecnologici compiuti dalla medicina, possono essere comunque curate e gestite con terapie farmacologiche specifiche che garantiscono una qualità di vita accettabile ai bambini malati e alle loro famiglie.

L’auspicio dell’assessore alla salute della provincia di Trento è che giornate come quelle odierne, dedicate alla sensibilizzazione verso le cure palliative pediatriche possano contribuire a chiarire dubbi, sfatare pregiudizi e soprattutto ad accendere la speranza verso tutti coloro che quotidianamente combattono contro la malattia che necessita di cure palliative.