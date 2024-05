ON. VITTORIO SGARBI * ELEZIONI EUROPEE: «CONSUMO SUOLO AGRICOLO ED INSTALLAZIONE PALE EOLICHE, IL 24/5 CONFERENZA STAMPA A BARI (ORE 12.00) E FOGGIA (18.00) »

16.27 - giovedì 23 maggio 2024

Elezioni Europee 2024/ Venerdì 24 maggio Conferenza stampa di Vittorio Sgarbi prima a Bari e poi a Foggia. Il consumo di suolo agricolo, l’installazione indiscriminata di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, il deprezzamento dei prodotti agricoli, la situazione disastrosa dei trasporti pubblici in Puglia, i beni culturali e il turismo, sono alcuni dei temi di due distinte conferenze stampa che Vittorio Sgarbi, candidato alle europee nella lista di “Fratelli d’Italia” (circoscrizione Italia Meridionale: Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria) terrà in Puglia nei prossimi giorni.

La prima è in programma a Bari venerdì 24 maggio alle ore 12,00, presso il Caffé d’Arte, in via San Francesco D’Assisi, 9.

La seconda conferenza è in programma a Foggia, alle 18,00, nella sala conferenze dell’Hotel Cicolella, in viale 24 maggio 60, insieme all’onorevole Paolo Agostinacchio. È gradita conferma della partecipazione alla mail europee2024@vittoriosgarbi.it.