ON. URZÌ (FDI) * RIFORME: « REALIZZATO IL PROGRAMMA DI GOVERNO, MANTENUTE LE PROMESSE CON GLI ELETTORI »

16.00 - venerdì 3 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Un plauso a Giorgia Meloni per la coerenza, al governo tutto per avere fissato alcuni punti chiarissimi e solidissimi sui quali si potrà essere pronti anche, dopo il percorso parlamentare, ad accogliere l’eventuale consenso diretto degli italiani: elezione diretta del presidente del consiglio, stop ai governi di palazzo ma soprattutto a quelli che portano al vertice del consiglio dei ministri tecnici non votati dai cittadini, garanzia per la maggioranza votata dagli italiani di poter governare il Paese, e ciò a fronte di poteri al Capo dello Stato rimasti totalmente invariati se non per l’abolizione dei senatori a vita, esclusi gli ex presidenti della Repubblica. Tutto ciò che gli Italiani chiedevano alla nostra maggioranza. Si realizza il programma di governo, si mantengono le promesse con gli elettori”. Lo dichiara a nome degli esponenti di FdI in commissione Affari Costituzionali il capogruppo Alessandro Urzì.