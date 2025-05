ON. DORFMANN (SVP) * LUPO: «L’UE APPROVA IL DECLASSAMENTO, L’ITALIA SFRUTTI AL PIÙ PRESTO QUESTE NUOVE POSSIBILITÀ»

13.08 - giovedì 8 maggio 2025



Lupo, l’Ue approva il declassamento. Dorfmann: “Una svolta”. Il Parlamento europeo ha approvato oggi il regolamento che riduce lo status di protezione del lupo nell’Unione europea. Con questo voto, la plenaria di Strasburgo non solo ha accolto la proposta della Commissione europea, ma ha anche concluso un processo durato più di due anni, seguito fin dall’inizio dall’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann.

“Anche se può sembrare una mera formalità, il passaggio da ‘strettamente protetto’ a ‘protetto’ rappresenta un punto di svolta: apre la strada a una gestione più efficiente della popolazione di lupi e fornisce finalmente agli Stati membri uno strumento concreto per intervenire nei contesti in cui, negli ultimi anni, i lupi sono diventati un problema”, ha dichiarato Dorfmann.

La decisione del Parlamento fa seguito a un lungo iter, che ha tenuto occupate per diversi anni le istituzioni europee. “Quando per la prima volta abbiamo sollevato a Bruxelles il problema del lupo non solo nell’arco alpino, ci siamo scontrati con un’evidente mancanza di comprensione”, ha spiegato l’europarlamentare, visibilmente soddisfatto per il risultato raggiunto.

Non è bastato il supporto della ricerca scientifica. È stato necessario un intenso lavoro di informazione e sensibilizzazione a livello europeo e nazionale per portare il tema all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. “E anche quando si è riconosciuta la necessità di trovare soluzioni, soprattutto nelle aree dove si praticano l’alpeggio e la pastorizia intensiva, non sono mancati gli ostacoli”, ha aggiunto Dorfmann.

Negli ultimi sei mesi c’è stato un cambio di passo. A dicembre, lo status di protezione del lupo è stato abbassato nella Convenzione di Berna su richiesta degli Stati membri. A marzo, la Commissione ha proposto al Parlamento di recepire tale decisione nella legislazione europea. “Oggi abbiamo finalmente votato l’emendamento finale, approvato a larga maggioranza”, ha sottolineato Dorfmann.

Il nuovo quadro normativo permetterà agli Stati membri di adottare misure di gestione nei confronti delle crescenti popolazioni di lupi, soprattutto laddove sono in pericolo la sicurezza dei cittadini o ci sono conflitti con il settore agricolo. “Auspico che l’Italia possa sfruttare al più presto queste nuove possibilità o, ancora meglio, che deleghi la gestione del lupo alle Province”, ha concluso Dorfmann.