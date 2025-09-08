CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «STRANIERO SENZA BIGLIETTO SPINGE ED INSULTA IL CONTROLLORE SULL’AUTOBUS, DENUNCIATO»

15.33 - lunedì 8 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Straniero senza biglietto spinge e insulta controllore sull’autobus. Denunciato dai Carabinieri di Postal per resistenza ad incaricato di pubblico servizio. I militari del Comando Stazione Carabinieri di Postal hanno denunciato uno straniero ritenuto responsabile del reato di resistenza ad incaricato di pubblico servizio.

I fatti sono accaduti alcuni giorni fa a Postal quando i militari intervenivano ad una fermata dell’autobus della linea Bolzano-Merano ove poco prima i controllori della SASA erano stati aggrediti da un passeggero sprovvisto di biglietto. Nello specifico i due controllori nel procedere all’identificazione del soggetto al fine di sanzionare la mancanza del biglietto subivano però la reazione dell’uomo, che si è opposto al controllo alternando insulti e spinte. A quel punto i controllori hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sul posto è immediatamente giunta la pattuglia della Stazione Carabinieri di Postal che, dopo aver bloccato lo straniero, un 30enne senza fissa dimora, lo ha condotto in caserma per l’identificazione e i dovuti accertamenti di rito, al termine dei quali è stato deferito all’autorità giudiziaria competente.