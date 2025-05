COMMISSIONE EUROPEA * FESTA EUROPA 2025: «GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN ITALIA PER IL 9/5 / IN TRENTINO LO SPETTACOLO “L’UE NON CADE DAL CIELO”»

12.37 - giovedì 8 maggio 2025

Giornata dell’Europa – Milano e Roma. Il 9 maggio segna il 75º anniversario della dichiarazione Schuman, che ha avviato una nuova era di pace, integrazione e cooperazione democratica in Europa gettando le basi per l’Unione europea come la conosciamo oggi.

ED TRENTINO

6-9 maggio 2025

Organizza diversi eventi, come la messa in scena dello spettacolo “L’UE non cade dal cielo” in diverse fasce orarie, la presentazione del libro “L’Europa senza retorica”, con intermezzi musicali con la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento, apericena con attività sull’UE e EU Pub Quiz, e la Lectio magistralis di Philippe Schmitter “Cosa è andato storto in Europa?”.

Per info qui:

https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Europa-e-attivita-internazionali/Europa

In occasione della Giornata dell’Europa la Rappresentanza della Commissione europea a Milano patrocina “Milano Civil Week” 2025, azione congiunta con l’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, in programma dall’8 all’11 maggio a Palazzo Giureconsulti e in streaming su Corriere.it. Con il tema “L’Europa siamo noi”, la manifestazione – promossa da Corriere della Sera-Buone Notizie, Comune di Milano e Forum del Terzo Settore – celebra la cittadinanza attiva, la solidarietà e l’impegno per un presente di pace. L’inaugurazione si terrà giovedì 8 maggio alle ore 18:00, con il video saluto della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e un dialogo tra il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana.

L’8 maggio il Capo Rappresentanza di Milano, Claudia Colla, parteciperà da remoto all’evento di Bologna “Cohesion 2050: il Ruolo dell’Emilia Romagna nell’Europa che cambia”, dove l’intervento verterà sull’importanza della politica di coesione per l’Unione europea, alla presenza di autorità nazionali, regionali e locali tra cui Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna, e Mattia Lepore, Sindaco di Bologna.

Il 9 maggio la giornata avrà inizio alle 9:30 a Milano, presso l’Auditorium di Assolombarda, con l’evento “Futuro Direzione Nord”, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline. In questa sede, Claudia Colla discuterà del ruolo strategico della Lombardia nel contesto europeo alla presenza di autorità e istituzioni, tra i quali Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Anna Scavuzzo, Vicesindaca Comune di Milano, i Ministri Adolfo Urso, Carlo Nordio, Daniela Santanché, e l’On. Carlo Calenda.

A partire dalle h. 10:00, presso l’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, l’attenzione si sposterà sul tema Giovani e Sport, nell’ambito delle celebrazioni per la 61ª edizione dei Trofei di Milano Cortina 2026. Il progetto formativo Educazione, Cultura e Sport per i Giovani, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, parte del Programma Education Gen26 vedrà la partecipazione su tre giorni di circa 8.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Lombardia e Veneto. Gli studenti scenderanno nel campo dell’Arena con la fascia da capitano che riporta la bandiera dell’UE. Durante il momento istituzionale, Claudia Colla darà il via alla cerimonia di apertura alla presenza di autorità e istituzioni.

Nel pomeriggio, alle 14:00, l’Università Cattolica di Milano ospiterà l’incontro intitolato “A quarant’anni dal Consiglio europeo di Milano – Lo spazio pubblico europeo: strategie e strumenti per l’avvenire”. In questo contesto, Claudia Colla affronterà i temi legati ai Primi 100 giorni della Commissione europea, con particolare attenzione alla competitività e alla difesa.

La giornata si concluderà a Bologna alle ore 18:00 con il Tavolo Europa, coordinato dall’Assessora Anna Lisa Boni, durante il quale si discuteranno i temi Go Local, la comunicazione della Commissione europea, i Primi 100 giorni e il Piano di Lavoro della Commissione europea. In particolare, l’intervento si concentrerà sul concetto di un’Europa più vicina ai cittadini, su cosa significa davvero dal punto di vista della Commissione europea e su come il rilancio della politica di coesione aiuterà concretamente le città italiane.

Verranno inoltre illuminate la Torre degli Asinelli e il Palazzo del Podestà in Piazza Maggiore a Bologna, come segno simbolico di celebrazione dei valori europei e di partecipazione della città alle iniziative promosse per questa ricorrenza.

Festa dell’Europa, 10 maggio, Terrazza del Pincio a Villa Borghese, ore 10:00 – 20:00. Invito ai cittadini.

In occasione della Giornata dell’Europa, la Rappresentanza della Commissione europea in Italia ha il piacere di invitare tutti i cittadini alla Festa dell’Europa, sabato 10 maggio a Roma, presso la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, dalle ore 10:00 alle 20:00.

L’evento, aperto a tutti e in libero accesso, sarà un’occasione per festeggiare l’Europa insieme ai cittadini, in particolare ai più giovani, attraverso una giornata ricca di contenuti di intrattenimento: stand informativi, attività ludiche per bambini, momenti musicali, gadget e spazi interattivi per foto.

A moderare l’intera giornata sarà Metis De Meo, conduttrice televisiva. Tra gli ospiti speciali, Cristiana Capotondi, attrice di cinema e televisione italiana, Ilaria Cinelli, ingegnere biomedico e astronauta analogico, Elena Pantaleo, campionessa di kickboxing. Sarà inoltre presente Skuola.net, la nota piattaforma educativa per studenti, che registrerà in diretta una puntata speciale del video podcast #Screenshot. Il programma prevede talk, performance dal vivo e il dispiegamento di una bandiera dell’Unione europea formato gigante, accompagnata da musica e riprese aeree con drone.

Per commemorare l’anniversario, il 9 maggio si terrà un evento istituzionale al Campidoglio – Aula Giulio Cesare, a cui prenderanno parte l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Parteciperà il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che sarà presente allo srotolamento della bandiera dell’Unione europea di venti metri per trenta in apertura della giornata e interverrà in un convegno dedicato alla Giornata dell’Europa, insieme alle Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna, al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

Nella serata del 9 maggio, la scalinata e la facciata della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, accanto al Campidoglio, saranno illuminate con i colori della bandiera europea, a cura di Acea ARETI.

Ai giornalisti sarà distribuita nel corso della giornata del 9 maggio una cartella stampa con il materiale informativo relativo all’evento, incluse foto e riprese dal drone dello srotolamento della bandiera.

Giornata dell’Europa su tutto il territorio nazionale

La Giornata dell’Europa si celebra in tutti i 27 Stati membri dell’UE e nel resto del mondo. In Italia sarà celebrata con un ampio calendario di eventi organizzati dalla rete degli Europe Direct e con l’illuminazione di monumenti sul territorio nazionale. Tra le numerose attività in programma, segnaliamo:

· A Trani, il centro Europe Direct BAT organizzerà il workshop “Oh happy day”, destinato a giovani e studenti/studentesse incentrato sui temi del benessere mentale.

· #FestaEuVenezia2025: la grande manifestazione veneziana, giunta quest’anno alla sua XIII edizione con il titolo “NOI EUROPEI”, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa -Ufficio di Venezia, Parlamento europeo – Ufficio di Milano e Commissione europea – Rappresentanza a Milano. Il programma 2025 è ricco di iniziative per favorire una cittadinanza europea più consapevole: in quasi un mese di manifestazioni, mostre, incontri, musica e proiezioni con oltre 27 appuntamenti in programma.

A questo link l’elenco completo delle attività per la Giornata dell’Europa organizzate dagli Europe Direct in Italia.