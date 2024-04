MINISTERO DIFESA * ITALIA E FRANCIA: « COLLOQUIO TELEFONICO CROSETTO-LECORNU SU SOSTEGNO UCRAINA »

10.03 - venerdì 5 aprile 2024

Il Ministro Crosetto, nella giornata di ieri, ha avuto una conversazione telefonica con il Ministro delle Forze Armate della Repubblica Francese, Sebastién Lecornu.

“Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il mio collega francese Sebastien Lecornu, che ha voluto condividere con me le sue impressioni in seguito alla recente conversazione col Ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu. Tale telefonata – preannunciata dall’amico Sébastien – riguardava esclusivamente la condivisione di informazioni in merito alla lotta al terrorismo. Comprendo la ratio dell’iniziativa del collega francese poiché, sebbene la Federazione Russa abbia invaso un Paese sovrano, e per questo Italia e Francia sostengono e sosterranno sempre l’Ucraina, e’ importante – come ho sempre detto – che vengano tenuti aperti anche canali di confronto e dialogo. Un canale di comunicazione aperto, necessariamente duro e critico, è fondamentale per ottenere l’obiettivo di far cessare gli attacchi russi e di poter creare le condizioni per una pace giusta”.

Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa.

La scorsa settimana, i due ministri si erano già confrontati sul complesso quadro geopolitico internazionale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Italia e Francia per affrontare le difficili sfide in campo come quelle contro il terrorismo e contro il Daesh.