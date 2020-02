ACLI TRENTINE * “RICOSTRUIRE COMUNITà“: « IL CONVEGNO AL CFP ENAIP DI VILLAZZANO, SABATO 8 FEBBRAIO ORE 9.00 »

Ricostruire Comunità rappresenta il percorso partecipato di sviluppo di azioni generative di solidarietà, mutuo aiuto e sviluppo sostenibile avviato da qualche anno nella Piana Rotaliana e, recentemente, nel Primiero.

Si tratta di una prima esperienza destinata ad affermarsi come un vero e proprio modello di riferimento per dare vita a processi di riscoperta dei valori della comunità, della solidarietà sociale, della cooperazione delle origini al fine di creare una nuova cultura della partecipazione, della sostenibilità e della responsabilità.

La proposta si basa sul principio della partecipazione e del pieno coinvolgimento di tutti i rappresentanti della comunità: dal pubblico al privato. Al centro dell’attenzione c’è il tentativo di sviluppare nuove opportunità per generare azioni rivolte al bene comune nella consapevolezza che solo assieme è possibile uscire dalla crisi economica e dai punti critici che coinvolgono oggi le parti più fragile della nostra società e dei nostri territori.

Il convegno di sabato, presso l’Enaip di Villazzano, intende proporsi quale momento di bilancio dell’esperienza, ma soprattutto di confronto sia fra gli attori sociali che vi partecipano, sia con i rappresentanti di altri contesti territoriali e delle istituzioni pubbliche al fine di individuare nuove piste di lavoro per il futuro.

In modo particolare ci si soffermerà sul “codice dialogico” che caratterizza questa esperienza attraverso il quale i soggetti vengono coinvolti per sviluppare una reciproca contaminazione volta a sviluppare nuove occasioni, azioni ed opportunità di generatività sociale. Il tentativo, in questo caso, è soprattutto quello di cogliere le specifiche potenzialità partecipative insite in ognuna ed ognuno di noi per inserirle in un progetto condiviso e capace di cogliere le sfide del nostro tempo.

Al convegno, introdotto dal Presidente delle Acli Trentine Luca Oliver, sarà presente anche il Presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini che si soffermerà sul ruolo del Terzo settore nello sviluppo delle comunità territoriali.

Dopo la presentazione dell’esperienza di Ricostruire Comunità nella Piana Rotaliana, sono previsti gli interventi di Gino Mazzoli, ricercatore sociale e di Kai Alhanen, del Centro Nazionale di Ricerca e Sperimentazione sulle politiche sociali della Finlandia a cui si ispira il modello dialogico dell’esperienza aclista.

Seguirà un confronto a più voci sulla proposta di estendere il modello partecipativo di Ricostruire Comunità a tutto il territorio provinciale attraverso il pieno coinvolgimento degli attori del territorio disponibili ad avviare dal basso processi di inclusione e nuova solidarietà.

Sono previsti gli interventi di: Christian Girardi, sindaco di Mezzolombardo, Andrea Brugnara, sindaco di Lavis, Isabella Caracristi, Assessore alle politiche sociali del comune di Lavis, Gianluca Tait, Presidente Comunità Rotaliana Koenigsberg e di Stefania Segnana, Assessore provinciale alla salute e politiche sociali della provincia autonoma di Trento.