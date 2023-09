MATTEO SALVINI * FESTA PONTIDA – 17/9: « CON NOI L’ALLEATA MARINE LE PEN, MOMENTO DI UNIONE TRA POPOLI PER UN’EUROPA FINALMENTE LIBERA »

09.41 - domenica 10 settembre 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Matteo Salvini, inviato alla redazione di Opinione –

Lo avevamo annunciato: domenica prossima non sarà una Pontida come le altre. Insieme a noi avremo anche una grande amica e alleata storica della Lega, Marine Le Pen, per rendere questa giornata di Festa un momento di unione tra Popoli per un’Europa finalmente Libera.

