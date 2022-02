LEONARDI (FI) * MOBILITÀ: « DEPOSITO DI TRENTINO TRASPORTI SPA A RIVA DEL GARDA, UN PARCHEGGIO LIMITROFO AVREBBE UN EFFETTO DI MINIMIZZAZIONE DEL DISAGIO »

16:45 - 8/02/2022

Il consigliere provinciale di Forza Italia Giorgio Leonardi ha interrogato la Giunta provinciale sulla annosa questione riguardante lo spostamento dell’area di deposito e officina delle autocorriere della Trentino trasporti Spa di Riva del Garda, tuttora irrisolta nonostante le numerose promesse, purtroppo mai mantenute, dalla diverse amministrazioni succedutesi negli anni.

Sul tema ha risposto l’assessore Gottardi, sottolineando come anche nel corso del 2021 si sono susseguiti analisi e incontri con il Comune di Riva del Garda e con Trentino trasporti. Come è noto, pur essendo vero che dal punto di vista delle emissioni acustiche non risultano superati i limiti previsti dalle discipline specifiche, per i residenti nell’area la presenza e la movimentazione dei mezzi costituisce un indubbio disagio. Con Trentino trasporti si sono esaminati diversi scenari e opzioni sia del breve che del medio termine.

E’ stato ribadito che secondo un’analisi societaria, che tiene conto dei flussi mattutini dell’ora di punta, una soluzione di breve termine con spostamento modesto del rimessaggio delle autocorriere presso un parcheggio limitrofo avrebbe un effetto di minimizzazione del disagio: rispetto a tale prospettiva l’amministrazione di Riva del Garda ha sin qui valutato come opportuno ipotizzare una diversa e definitiva soluzione con una localizzazione completamente alternativa a quella attuale.

Il quadro di medio-lungo termine peraltro richiede di essere esaminato congiuntamente agli ulteriori profili della mobilità dell’Alto Garda: da un lato tenendo conto anche delle esigenze espresse dal Comune di Arco circa lo spostamento della attuale autostazione in località Caneve (che peraltro rappresenta uno spostamento che non può evidentemente fare rinunciare alle fermate in salita e discesa per gli utenti proprio in prossimità dell’attuale autostazione), e dall’altro considerando che un’hub intermodale per l’Alto Garda implica un ragionamento che tenga anche conto della fattibilità della ferrovia Rovereto – Riva e relativo punto di attestamento.

Nell’immediato quindi sarebbe preferibile per la Giunta non rinunciare alla soluzione surrogatoria che minimizzi i disagi, rimandando ad una più compiuta analisi la soluzione definitiva, che evidentemente ha anche costi consistentemente superiori rispetto ai 500mila euro necessari per l’attrezzaggio del parcheggio limitrofo a quello attuale, ma su tale profilo sarà necessario un ulteriore confronto con il Comune.

Giorgio Leonardi

Cons.re provinciale Forza Italia