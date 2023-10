LEGA TRENTINO * INTIMIDAZIONI: « SOLIDARIETÀ A FUGATTI, LE MINACCE DELLE BR NON FERMERANNO LA DEMOCRAZIA »

10.56 - martedì 10 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Lega: Solidarietà a Fugatti, le minacce delle BR non fermeranno la democrazia. “A nome della Lega Trentino esprimo la piena solidarietà al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per le minacce ricevute dalle Nuove Brigate Rosse. Sono un atto vile e intimidatorio che va condannato con fermezza. Siamo certi che il presidente Fugatti non si lascerà intimidire da queste minacce e continuerà a svolgere il suo lavoro con determinazione e fermezza”.

Lo dichiara in una nota il Commissario della Lega Trentino Diego Binelli.

Lega Salvini Premier