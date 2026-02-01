LEGA * SICUREZZA: “IL PARTITO SI MOBILITA A SOSTEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE, CENTINAIA DI GAZEBO IN TUTTA ITALIA”

14.42 - domenica 1 febbraio 2026
Il prossimo weekend la Lega ha organizzato una straordinaria mobilitazione per sostenere le Forze dell’ordine e ribadire l’importanza del pacchetto sicurezza.
Il partito di Matteo Salvini allestirà centinaia di gazebo da Nord a Sud, proponendo la sottoscrizione “Io sto col poliziotto” per sostenere l’agente che a Milano è indagato per aver sparato a un clandestino spacciatore.
Sarà l’occasione per abbracciare tutte le donne e gli uomini in divisa, anche alla luce dei violenti scontri a Torino.
Lo fa sapere la Lega.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA