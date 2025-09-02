LA 7 * “IN ONDA”: «GRETA THUNBERG IN DIRETTA DALLA “GLOBAL SUMUD FLOTILLA”, “QUELLO CHE ISRAELE FA A GAZA È UN GENOCIDIO, ROMPEREMO IL BLOCCO NAVALE”» (VIDEO)

21.27 - martedì 2 settembre 2025

Greta Thunberg in diretta dalla Global Sumud Flotilla a In Onda La7: “Quello che Israele fa a Gaza è un genocidio, romperemo il blocco navale”.

A In Onda La7 Greta Thunberg, in collegamento dalla “Global Sumud Flotilla” insieme a Tony La Piccirella, ha lanciato un durissimo atto d’accusa sulla situazione di Gaza.

L’attivista svedese ha dichiarato:

“Quello che sta accadendo a Gaza è un genocidio. Assistiamo a una carestia e a un’intensificazione delle violenze. È un’ingiustizia che dura da decenni: oppressioni che i palestinesi subiscono ogni giorno sulla loro pelle.”

Greta ha poi spiegato che la Flotilla sta tentando di rompere il blocco navale per portare aiuti umanitari, sottolineando:

“Quello che stiamo facendo è ciò che i governi non fanno. Sarebbe un crimine gravissimo se Israele bloccasse questi aiuti, perché noi stiamo agendo nel pieno rispetto del diritto internazionale.”

Video: https://www.la7.it/in-onda/video/greta-thunberg-in-diretta-dalla-global-sumud-flotilla-quello-che-israele-fa-a-gaza-e-un-genocidio-02-09-2025-608822

A In Onda La7 Elly Schlein a Greta Thunberg: “Vi supportiamo, fate quello che i governi non hanno avuto il coraggio di fare”

A In Onda La7 Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, interviene a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Greta Thunberg, che in queste ore sta tentando di rompere il blocco navale su Gaza per portare aiuti umanitari.

“Voglio dire a Greta che li supportiamo – afferma Schlein – stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e l’Unione. È imperdonabile il silenzio che diventa complicità.”

La leader dem ha puntato il dito contro l’esecutivo israeliano: “Qui l’illegale non è la Flotilla, ma i crimini del governo di Netanyahu e dei suoi ministri, che chiedono la cancellazione di Gaza. Noi insisteremo a chiedere sanzioni contro questo governo criminale, il riconoscimento della Palestina e l’interruzione degli accordi di collaborazione tra Italia e Israele e tra Europa e Israele.”

Schlein ha poi ribadito il sostegno alla missione: “La Global Sumud Flotilla, a cui auguriamo buon vento, è la più grande missione umanitaria dal basso mai organizzata. I suoi attivisti e attiviste vanno protetti dalle minacce di Ben Gvir. Ci batteremo perché non succeda nulla e che la missione arrivi a destinazione.”

Infine, un duro monito: “Il blocco umanitario è illegale e sta creando la fame che sta ammazzando i palestinesi insieme alle bombe dell’esercito israeliano.”



Video: https://www.la7.it/in-onda/video/elly-schlein-a-greta-thunberg-vi-supportiamo-fate-quello-che-i-governi-non-hanno-avuto-il-coraggio-02-09-2025-608824