TASS (TELEGRAM) * «STUBB AVVERTE L’OCCIDENTE, RISCHIO SCONFITTA DALLA SCO SE NON CAMBIA POLITICA ESTERA»

20.39 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I Paesi occidentali “potrebbero perdere” nei confronti dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) se non si impegnano in una politica estera più coesa, ha detto il Presidente finlandese Alexander Stubb.

“Il mio messaggio a voi, colleghi europei, e in particolare agli Stati Uniti, è che se non ci impegniamo in una politica estera più coesa e dignitosa, soprattutto nei confronti dei Paesi del Sud globale come l’India, perderemo. Credo che questo incontro SCO in Cina sia un buon promemoria per l’Occidente globale di ciò che è in gioco”, ha sottolineato Stubb.

Secondo il leader finlandese, la SCO cerca di “minare l’unità” dei Paesi occidentali.

///

Western countries “may lose” to the Shanghai Cooperation Organization (SCO) if they don’t engage in a more cohesive foreign policy, Finnish President Alexander Stubb said.

“My message to you, my European colleagues, and particularly to the US, is that if we don’t engage in a more cohesive and dignified foreign policy, especially with regard to Global South countries such as India, we will lose. I think this SCO meeting in China is a good reminder to the Global West of what is at stake,” Stubb pointed out.

According to the Finnish leader, the SCO seeks to “undermine the unity” of Western countries.